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Китай проведет интенсивные военные учения на фоне напряженности с США, - Bloomberg

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Пекин, Пятница 21 апреля 2023 09:55
Китай проведет интенсивные военные учения на фоне напряженности с США, - Bloomberg Фото: Китай проведет интенсивные военные учения на фоне напряженности из США (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Вооруженные силы Китая планируют провести пять военных учений в разных регионах на фоне напряженности с Тайванем и США.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

"Управление морской безопасности Китая в четверг, одно из объявленных военных учений будет проходить в течение трех дней в водах у портового города Циндао, где расположена большая военно-морская база Народно-освободительной армии. Во вторник с 9 утра до полудня в этом же районе велись неопределенные "большие военные действия", - говорится в сообщении.

В последние дни Китай активизировал военную и аэрокосмическую деятельность у своего побережья. В воскресенье Пекин также объявил закрытую территорию севернее Тайваня из-за риска падения обломков от запуска метеорологического спутника.

"Напряженность вокруг Тайваня, который Пекин считает частью Китая, особенно обострилась после встречи президента Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти в Калифорнии в начале этого месяца, что побудило китайскую армию к проведению учений в этом районе", - добавили в сообщении.

Также известно, что в августе Китай ограничил полеты и судоходство вокруг Тайваня, поскольку он проводил военные учения в знак протеста против визита тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Ранее мы писали о том, что в МИД Китая назвали обе стороны Тайваньского залива своими.

Напомним, что Тайвань приобретет у США 400 ракет Harpoon, чтобы противостоять Китаю.

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