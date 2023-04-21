ua ru
Пт, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Китай проведе інтенсивні військові навчання на тлі напруженості з США, - Bloomberg

Новость на русском →
Пекін, П'ятниця 21 квітня 2023 09:55
Китай проведе інтенсивні військові навчання на тлі напруженості з США, - Bloomberg Фото: Китай проведе інтенсивні військові навчання на тлі напруженості з США (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Збройні сили Китаю планують провести п’ять військових навчань у різних регіонах на тлі напруженості з Тайванем і США.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

"Управління морської безпеки Китаю в четвер, одне з оголошених військових навчань буде проходити протягом трьох днів у водах біля портового міста Циндао, де розташована велика військово-морська база Народно-визвольної армії. У вівторок з 9 ранку до полудня в цьому ж районі велися невизначені "великі воєнні дії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що останніми днями Китай активізував військову та аерокосмічну діяльність біля свого узбережжя. У неділю Пекін також оголосив закритою територію на північ від Тайваню через ризик падіння уламків від запуску метеорологічного супутника.

"Напруженість навколо Тайваню, який Пекін вважає частиною Китаю, особливо загострилася після зустрічі президента Цай Інвень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті в Каліфорнії на початку цього місяця, що спонукало китайську армію до проведення навчань у цьому районі", - додали в повідомленні.

Також відомо, що в серпні Китай обмежив польоти та судноплавство навколо Тайваню, оскільки він проводив військові навчання на знак протесту проти візиту тодішнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

Раніше ми писали про те, що в МЗС Китаю назвали обидві сторони Тайванської затоки своїми.

Нагадаємо, що Тайвань придбає у США 400 ракет Harpoon, щоб протистояти Китаю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Китай Тайвань
NEWS
Військкомат чи штраф? Для роботи та навчання потрібний військовий квиток: що це за документ
Військкомат чи штраф? Для роботи та навчання потрібний військовий квиток: що це за документ
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни