RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Китай закликав США якнайшвидше скорегувати свою політику

Автор: Инна Собора

Глава МЗС Китаю Ван І закликав США відмовитися від "різних забобонів", утриматися від "необґрунтованих підозр" і повернутися до "розумної політики" щодо КНР. Він висловив надію на "здоровий і стабільний" розвиток китайсько-американських відносин.

Про це пише "Сіньхуа".

Дипломат зазначив, що п'ятдесят років тому американський політик Генрі Кіссінджер здійснив "криголамний" візит у Китай, що дало початок співпраці між керівниками Китаю і США.

"Сьогодні, через п'ятдесят років, ми повинні, з почуттям відповідальності за дві країни і весь світ, знову прийняти розумне і правильне рішення", - сказав Ван І.

Він заявив, що Китай сподівається на те, що американська сторона якомога швидше "скорегує свою політику".

"У тому числі скасує необґрунтовані мита на китайські товари і односторонні санкції відносно китайських компаній та науково-дослідних та освітніх установ, відмовиться від невиправданого придушення науково-технічного прогресу Китаю, щоб створити необхідні умови для китайсько-американського співробітництва", - додав Ван І

Раніше міністри закордонних справ Євросоюзу сьогодні домовилися з держсекретарем США про координації зусиль для протидії Росії і Китаю.

Нагадаємо, президент США Джо Байден визнав Китай головним конкурентом Штатів у світі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиКитай
Читайте також
США не вірять, що Китай надав достатньо даних про початок пандемії
"Яма стала ще глибшою": посол заявив про погіршення відносин Росії та США
Прогноз погоди