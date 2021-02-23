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Китай призвал США как можно скорее скорректировать свою политику

Автор: Инна Собора

Глава МИД Китая Ван И призвал США отказаться от "различных предрассудков", воздержаться от "необоснованных подозрений" и вернуться к "разумной политике" в отношении КНР. Он выразил надежду на "здоровое и стабильное" развитие китайско-американских отношений.

Об этом пишет "Синьхуа".

Дипломат отметил, что пятьдесят лет назад американский политик Генри Киссинджер совершил "ледокольный" визит в Китай, что дало начало сотрудничеству между руководителями Китая и США.

"Сегодня, спустя пятьдесят лет, мы должны, с чувством ответственности за две страны и весь мир, снова принять разумное и правильное решение", - сказал Ван И.

Он заявил, что Китай надеется на то, что американская сторона как можно скорее "скорректирует свою политику".

"В том числе отменит необоснованные таможенные пошлины на китайские товары и односторонние санкции в отношении китайских компаний и научно-исследовательских и образовательных учреждений, откажется от неоправданного подавления научно-технического прогресса Китая, чтобы создать необходимые условия для китайско-американского сотрудничества", - добавил Ван И.

Ранее министры иностранных дел Евросоюза сегодня договорились с госсекретарем США о координации усилий для противодействия России и Китаю.

Напомним, президент США Джо Байден признал Китай главным конкурентом Штатов в мире.

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