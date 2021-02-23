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Китай закликав США якнайшвидше скорегувати свою політику

Новость на русском → Вівторок 23 лютого 2021 04:12
Китай закликав США якнайшвидше скорегувати свою політику Фото: Ван І (news.cn)
Автор: Инна Собора

Глава МЗС Китаю Ван І закликав США відмовитися від "різних забобонів", утриматися від "необґрунтованих підозр" і повернутися до "розумної політики" щодо КНР. Він висловив надію на "здоровий і стабільний" розвиток китайсько-американських відносин.

Про це пише "Сіньхуа".

Дипломат зазначив, що п'ятдесят років тому американський політик Генрі Кіссінджер здійснив "криголамний" візит у Китай, що дало початок співпраці між керівниками Китаю і США.

"Сьогодні, через п'ятдесят років, ми повинні, з почуттям відповідальності за дві країни і весь світ, знову прийняти розумне і правильне рішення", - сказав Ван І.

Він заявив, що Китай сподівається на те, що американська сторона якомога швидше "скорегує свою політику".

"У тому числі скасує необґрунтовані мита на китайські товари і односторонні санкції відносно китайських компаній та науково-дослідних та освітніх установ, відмовиться від невиправданого придушення науково-технічного прогресу Китаю, щоб створити необхідні умови для китайсько-американського співробітництва", - додав Ван І

Раніше міністри закордонних справ Євросоюзу сьогодні домовилися з держсекретарем США про координації зусиль для протидії Росії і Китаю.

Нагадаємо, президент США Джо Байден визнав Китай головним конкурентом Штатів у світі.

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