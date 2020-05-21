Китай закликав США боротися з COVID-19, а не висувати ультиматум ВООЗ

Китай закликав США віддавати всі сили заради досягнення швидкої перемоги над пандемією COVID-19, а не ставити "ультиматум" Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка очолює боротьбу з нинішньою коронавірусом. Офіційний представник МЗС КНР Чжао Лицзянь зробив цю заяву під час брифінгу для журналістів.

Про це повідомляє агенстство "Сіньхуа".

Дипломат заявив, що світова спільнота не погоджується з діями США.

"Очевидно, що міжнародне співтовариство в цілому не погоджується з діями США, які спотворюють факти, суперечать самим собі, звинувачують інших і підривають міжнародне співробітництво у сфері боротьби з пандемією", -- сказав Лицзянь.

Він зазначив, що Китай вже неодноразово прояснял і спростовував помилкові твердження, перераховані в листі, раніше опублікованому президентом США Дональдом Трампом.

У листі стверджується, що "тайванська влада повідомила ВООЗ інформацію про передачу нового вірусу від людини до людини". Китай стверджує, що насправді в електронному листі, відправленому 31 грудня ВООЗ, тайванська сторона взагалі не торкалася питання передачі вірусу від людини людині, а головним чином хотіла отримати інформацію від ВООЗ.

"Згідно з листом, "китайський лідер 21 січня, як повідомляється, чинив тиск на генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, щоб той не оголошував спалах коронавіруса надзвичайною ситуацією", що анітрошки не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватила Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) в орієнтованості на Китай.

Нагадаємо, раніше радник президента США з питань торгової політики Пітер Наварро засудив влади Китаю за те, що вони, знаючи про епідемію коронавіруса, дозволили туристам подорожувати по світу. Він вважає, що це призвело до поширення коронавіруса.