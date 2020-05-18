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У Трампа звинуватили Китай у поширенні COVID-19 через туристів

Новини » Політика     18.05.2020 - 04:43
У Трампа звинуватили Китай у поширенні COVID-19 через туристів
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Наварро засудив дії Китаю, спрямовані на те, щоб приховати поширення вірусу

Радник президента США з питань торгової політики Пітер Наварро засудив владу Китаю за те, що вони, знаючи про епідемію коронавіруса, дозволили туристам подорожувати по світу. Він вважає, що це призвело до поширення коронавіруса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

За його словами, нульовий пацієнт з'явився в Ухані в листопаді.

"Китайці, прикриваючись Всесвітньою організацією охорони здоров'я, два місяці приховували вірус, а потім відправили сотні тисяч китайців на літаках в Мілан, Нью-Йорк і по всьому світу, щоб посіяти його", - сказав Наварро.

Він підкреслив, що не вважає дії китайської влади навмисними, проте відзначив, що КНР могли вжити низку заходів для запобігання поширенню інфекції за межами Уханя.

Раніше повідомлялося, що старший медичний радник китайського уряду і публічна особа боротьби проти Китаю COVID-19 Чжун Наньшань заявив, що влада міста Ухань, де виникла перша спалах коронавіруса, спочатку мовчали ключові подробиці про масштаби спалаху захворювання. Уханьские влади тижнями повторювали, що доказів цьому немає, і називали спалах "предотвратимой і контрольованою".

Нагадаємо, раніше в Китаї заявили, що готові до міжнародного розслідування походження коронавіруса.

Автор: Инна Собора

Теги Новини України КитайКоронавірус
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