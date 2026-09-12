Китай придумал новую науку: как это угрожает технологиям Запада

Китай развертывает амбициозную стратегию по доминированию в квантовой метрологии - науке о сверхточных измерениях, устанавливающей стандарты для технологий будущего.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Futura.
Квантовая метрология использует законы квантовой физики для достижения уровня точности, недоступен для традиционных методов измерения.
Она является незаменимым основанием для изготовления современных смартфонов, спутников и медицинского оборудования.
Основные направления применения технологии включают:
Без должного уровня точности изготовление микросхем становится невозможным. Отклонение в калибровке только на один нанометр может испортить результаты длительных исследований и привести к миллионному ущербу.
Государственная администрация по регулированию рынка Китая утвердила специальный пятилетний план развития.
Его главная цель - сделать Китай международным ориентиром стандартов квантовых измерений и обеспечить полную технологическую независимость от Запада.
Пекин стремится покрыть весь цикл разработок - от фундаментальных лабораторных исследований до массового промышленного производства.
Одним из примеров китайских достижений является разработка миниатюрных оптических расчесок частот, позволяющих измерять частоту света с беспрецедентной точностью.
Американские ограничения на экспорт передовых полупроводников лишь усилили стремление Китая к автономии.
В ответ Пекин ужесточил контроль за экспортом редкоземельных металлов, необходимых для создания высокотехнологичной электроники.
В США также осознают риски и уже включили квантовую метрологию в национальную программу развития микроэлектроники CHIPS for America.
Результаты погони технологий между США и Поднебесной определят стандарты многих отраслей - от оборонной промышленности, связи 6G и спутникового мониторинга до производства аккумуляторов для электромобилей.