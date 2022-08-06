Китай припиняє співпрацю з США з низки питань: про що йдеться

Китай оголосив про припинення діалогу з США з ряду питань, в тому числі між військовими командирами Про театри військових дій на різних континентах і з питань зміни клімату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що воно також призупиняє обмін думками з Вашингтоном з питань боротьби з транскордонною злочинністю і незаконним обігом наркотиків.

Китай в четвер також почав військові навчання в морі і небі навколо Тайваню. В цілому 68 китайських військових літаків і 13 кораблів ВМС виконували завдання в протоці.