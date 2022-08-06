Китай прекращает сотрудничество с США по ряду вопросов: о чем речь

Китай объявил о прекращении диалога с США по ряду вопросов, в том числе между военными командирами о театрах военных действий на разных континентах и по вопросам изменения климата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министерство иностранных дел Китая заявило, что оно также приостанавливает обмен мнениями с Вашингтоном по вопросам борьбы с трансграничной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

Китай в четверг также начал военные учения в море и небе вокруг Тайваня. В общей сложности 68 китайских военных самолетов и 13 кораблей ВМС выполняли задачи в проливе.