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Китай припиняє співпрацю з США з низки питань: про що йдеться

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Пекін, Субота 06 серпня 2022 00:44
Китай припиняє співпрацю з США з низки питань: про що йдеться Фото: Китай припиняє співпрацю з США з низки питань (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай оголосив про припинення діалогу з США з ряду питань, в тому числі між військовими командирами Про театри військових дій на різних континентах і з питань зміни клімату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що воно також призупиняє обмін думками з Вашингтоном з питань боротьби з транскордонною злочинністю і незаконним обігом наркотиків.

Китай в четвер також почав військові навчання в морі і небі навколо Тайваню. В цілому 68 китайських військових літаків і 13 кораблів ВМС виконували завдання в протоці.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Китай проводить військові навчання навколо Тайваню з використанням сучасної зброї, зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 і винищувачів-невидимок J-20.

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