Китай відреагував на визнання "ЛДНР": закликав до "стриманості"
Китай виступив з короткою заявою на екстреному засіданні Ради безпеки ООН. Постпред КНР заявив, що "всі зацікавлені сторони мають проявляти стриманість і уникати будь-яких дій, які можуть посилити напруженість".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Радбезу ООН.
"Ми вітаємо і заохочуємо всі зусилля і закликаємо всі зацікавлені сторони продовжувати діалог і консультації і шукати розумні рішення для розв'язання проблем один одного на основі рівності і взаємної поваги", - сказав постпред Чжан Цзюнь.
За його словами, нинішня ситуація в Україні є результатом багатьох складних факторів.
"Китай завжди займає свою позицію по суті справи. Ми вважаємо, що всі країни мають вирішувати міжнародні суперечки мирними засобами відповідно до цілей і принципів статуту ООН", - сказав він.
Нагадаємо, Росія знову звинуватила захід і Україну в загостренні ситуації на Донбасі. Постпред РФ при ООН Василь Небензя заявив, що Київ нібито "ігнорував" мінські угоди.
Своєю чергою постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд при ООН заявила, що Росія здійснила атаку на Україну і провокує подальше вторгнення.