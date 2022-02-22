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Китай відреагував на визнання "ЛДНР": закликав до "стриманості"

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Нью-Йорк, Вівторок 22 лютого 2022 07:05
Китай відреагував на визнання "ЛДНР": закликав до "стриманості" Фото: Китай стримано відреагував на визнання ЛДНР (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Китай виступив з короткою заявою на екстреному засіданні Ради безпеки ООН. Постпред КНР заявив, що "всі зацікавлені сторони мають проявляти стриманість і уникати будь-яких дій, які можуть посилити напруженість".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Радбезу ООН.

"Ми вітаємо і заохочуємо всі зусилля і закликаємо всі зацікавлені сторони продовжувати діалог і консультації і шукати розумні рішення для розв'язання проблем один одного на основі рівності і взаємної поваги", - сказав постпред Чжан Цзюнь.

За його словами, нинішня ситуація в Україні є результатом багатьох складних факторів.

"Китай завжди займає свою позицію по суті справи. Ми вважаємо, що всі країни мають вирішувати міжнародні суперечки мирними засобами відповідно до цілей і принципів статуту ООН", - сказав він.

Нагадаємо, Росія знову звинуватила захід і Україну в загостренні ситуації на Донбасі. Постпред РФ при ООН Василь Небензя заявив, що Київ нібито "ігнорував" мінські угоди.

Своєю чергою постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд при ООН заявила, що Росія здійснила атаку на Україну і провокує подальше вторгнення.

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