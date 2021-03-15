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Держсекретар США Блінкен відправляється в перше турне Азією на тлі загрози Китаю

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 15 березня 2021 03:49
Держсекретар США Блінкен відправляється в перше турне Азією на тлі загрози Китаю Фото: Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Ентоні Блінкен в понеділок відправляється у свою першу закордонну поїздку як глава Держдепартаменту США. Першими країнами, куди він здійснить візит, стануть Японія і Південна Корея.

Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

Держсекретар США Ентоні Блінкен відправляється в турне Азією, яке покладе початок переформатування всієї регіональної політики на тлі загрози з боку Китаю і Північної Кореї.

Згідно з розкладом, у Токіо Блінкен пробуде 16 - 17 березня. Тут до нього приєднається міністр оборони США Ллойд Остін, який до цього має відвідати штаб Індо-Тихоокеанського командування ЗС США на Гаваях.

18 березня Блінкен має повернутися в Вашингтон. Своєю чергою Остін 19 - 21 березня здійснить візит до Індії, де зустрінеться зі своїм індійським колегою міністром оборони Раджанатхом Сінгхом і з іншими високопоставленими офіційними особами.

Між тим, після оголошення 10 березня про турне Блінкена, стало відомо, що також 18 березня держсекретар і радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван зустрінуться в місті Анкорідж (штат Аляска) для консультацій з Ян Цзечі - членом політбюро ЦК Компартії Китаю, який курує питання зовнішньої політики, і з главою МЗС КНР Ван І.

В заяві Держдепу підкреслювалося, що ці переговори будуть після поїздки Блінкена до "найближчих регіональних союзників" США - до Японії та Південної Кореї.

Своєю чергою Блінкен зазначав, що зустріч представників Вашингтона і Пекіна на Алясці представляє можливість для обговорення тем, що турбують США, і питань двостороннього співробітництва, але ці переговори не являє собою стратегічний діалог.

У МЗС КНР зазначили, що ці консультації пройдуть за ініціативою американської сторони.

"На запрошення Сполучених Штатів Китай і США проведуть найближчим часом стратегічний діалог на високому рівні", - говорилося в повідомленні МЗС Китаю.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена не вважає Росію головним геополітичним противником у 21 столітті. Головним противником для США є Китай.

Крім того, нещодавно Євросоюз та США домовилися разом протистояти викликам з боку Росії та Китаю.

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