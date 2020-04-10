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Китай запропонував Британії двостороннє співробітництво в боротьбі з COVID-19

Новини » Суспільство     10.04.2020 - 05:42
Китай запропонував Британії двостороннє співробітництво в боротьбі з COVID-19
Ілюстративне фото (twitter.com/XHNews)

Китай і Великобританія також обговорили економічні питання, зокрема - промислові поставки товарів

Китай готовий співпрацювати з британською стороною в області профілактики епідемій та фінансування медичних розробок на тлі пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Xinhua.

Також Китай збирається надати підтримку і допомогу Великій Британії в області поставок медичного обладнання та в інших областях. Ці питання в режимі телефонної розмови обговорювали віце-прем'єр Китаю Ху Чуньхуа і канцлер Британії Ріші Сунак.

Віце-прем'єр висловив сподівання, що обидві сторони будуть і надалі зміцнювати співробітництво в рамках Організації Об'єднаних Націй і Групи 20, сприяти координації макроекономічної політики, скорочувати тарифи і розширювати торговельні потоки. Мета - підтримання стабільності глобального ланцюжка промислових поставок та сприяти сталому зростанню світової економіки.

Нагадаємо, у Британії за минулу добу від захворювання коронавірусом померли понад 900 осіб, що є найбільшим показником з початку спалаху в країні.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон також проходить лікування від коронавірусу. Нещодавно він був переведений з реанімації в звичайну лікарняну палату.

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