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Китай вимагає від США скасувати угоду з продажу зброї Тайваню

Фото: Китай вимагає від США не продавати Тайваню зброю (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Китаї вимагають від США не продавати Тайваню зброї. Йдеться про недавню угоду на 108 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційний представник Міністерства оборони Китаю полковник Тан Кефей заявив, що КНР виступає проти можливого продажу озброєння і хоче, щоб США і Тайвань припинили всі військові зв'язки.

"Китайська сторона вимагає, щоб американська сторона негайно скасувала вищезгаданий план з продажу зброї Тайваню і припинила всі продажі зброї, а також розірвала американо-тайванські військові зв'язки", - заявив полковник.

Нагадаємо, що нещодавно Держдеп США схвалили продаж військового обладнання Тайваню на 108 млн доларів.

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