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Китай потребовал от США отменить сделку по продаже оружия Тайваню

Фото: Китай требует от США не продавать Тайваню оружие (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Китае требуют от США не продавать Тайваню оружия. Речь идет о недавней сделке на 108 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Официальный представитель Министерства обороны Китая полковник Тан Кэфэй заявил, что КНР выступает против возможной продажи вооружения и хочет, чтобы США и Тайвань прекратили все военные связи.

"Китайская сторона требует, чтобы американская сторона немедленно отменила вышеупомянутый план по продаже оружия Тайваню и прекратила все продажи оружия, а также разорвала американо-тайваньские военные связи", - заявил полковник.

Напомним, что недавно Госдеп США одобрили продажу военного оборудования Тайваню на 108 млн долларов.

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