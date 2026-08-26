Китай помог России сделать "Шахеды" еще более опасными, - WSJ

Новые реактивные версии "Шахедов", которые Россия использует для массированных атак по Украине, способны разгоняться до 500 км/ч. Это примерно втрое быстрее предыдущих модификаций дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Как отмечает издание, появление новых реактивных "Шахедов" стало возможным в значительной степени благодаря Китаю.

Китайские предприятия поставляли двигатели и другие комплектующие для этих беспилотников.

По словам действующих и бывших американских чиновников, Пекин в течение длительного времени остается главным источником компонентов для "Шахедов". Речь идет, в частности, о сервомоторах и гироскопах.

WSJ отмечает, что именно благодаря такой международной цепи поставок Иран смог развить производство недорогих ударных дронов, которые впоследствии начала массово использовать Россия против Украины.

Одним из главных вызовов для иранских инженеров было создание двигателя, способного в течение нескольких часов работать на высоких скоростях и при значительных температурах. За основу они взяли немецкий двигатель L 550 E производства Limbach Flugmotoren.

В 2012 году китайская компания начала продавать двигатели Limbach, а в 2017-м полностью приобрела немецкого производителя. Это упростило доступ Ирана к таким силовым установкам. Впоследствии Иран создал свою версию двигателя на основе моделей Limbach, но при этом использовал дешевые китайские комплектующие.

Отдельно упоминается китайская компания Telefly Telecommunications Equipment. Украинские власти заявляли, что она производит турбореактивные двигатели. После того, как Украина сообщила об обнаружении двигателей Telefly в российских дронах, информация о турбореактивных двигателях исчезла из англоязычной версии сайта компании.

Несмотря на это, соответствующие упоминания остались на китайскоязычной и других языковых версиях сайта, а также страницах других китайских онлайн-продавцов.