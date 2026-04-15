Китай не поставляет оружие Ирану? Трамп раскрыл детали переписки с Си Цзиньпином

14:51 15.04.2026 Ср
2 мин
Что Си Цзиньпин ответил Трампу?
aimg Ирина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил о переписке с лидером Китая Си Цзиньпином относительно возможных поставок оружия Ирану.

Об этом Трамп рассказал в интервью Fox Business, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Китай отреагировал на обвинения относительно поставок оружия Ирану

Трамп рассказал, что написал письмо Си из-за беспокойства о продаже оружия на фоне войны США и Израиля против Ирана.

"Он (Си Цзиньпин - ред.) ответил на письмо, которое я написал, потому что слышал, что Китай предоставляет оружие, то есть, вы видите это повсюду, Ирану - что Китай предоставляет оружие", - сказал президент США в интервью, которое было записано во вторник, 14 апреля.

"И я написал ему письмо с просьбой не делать этого, а он написал мне письмо, в котором сказал, что, по сути, он этого не делает", - заявил он.

Американский президент не уточнил, когда именно были отправлены письма.

Трамп также преуменьшил влияние действий США в отношении Ирана и Венесуэлы, когда его спросили, как это повлияет на динамику предстоящего саммита с Си.

"Я не думаю, что это повлияет. Я имею в виду, что он - человек, который нуждается в нефти. А мы - нет", - сказал он.

Ранее на этой неделе он заявлял журналистам, что лидер Китая напрямую не контактировал с ним по иранскому конфликту, добавив, что, по его мнению, китайский лидер "также хотел бы, чтобы это закончилось".

Обмен письмами состоялся накануне запланированного на 14-15 мая визита Трампа в Пекин, где должен состояться саммит с Си Цзиньпином.

Китай может помогать Ирану

Напомним, на днях Трамп заявил, что любая помощь иранскому режиму дорого будет стоить Китаю. Об этом он сказал в комментарии CNN.

На вопрос СМИ о разведывательных данных Штатов, которые указывают на то, что Пекин готовится отправить оружие Ирану, он отметил, что страна столкнется с последствиями, если это сделает.

Также президент США пригрозил 50% тарифами на товары из стран, поставляющих вооружение Тегерану.

В Китае уже отреагировали на обвинения в военной помощи Тегерану и пригрозили США контрмерами.

