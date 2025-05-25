Китай поставляет порох и спецхимию на военные заводы России: что выяснила СВР
Китай систематически поставляет России компоненты, которые имеют военное назначение. Речь идет о поставках пороха, спецхимии, станков и оборудования на по меньшей мере 20 российских военных заводов.
Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"Есть информация, что Китай поставляет станки, спецхимию, порох и компоненты именно на предприятия военного назначения. Мы имеем подтвержденные данные по 20 российским заводам", - сказал он.
По словам Иващенко, в течение 2024-2025 годов было зафиксировано не менее пяти случаев авиационного сотрудничества между КНР и РФ. В частности, Россия получала оборудование, запасные части и техническую документацию.
Также в шести эпизодах были зафиксированы большие объемы поставок спецхимии.
На начало 2025 года, по данным СВРУ, до 80% критической электроники для российских дронов имеет китайское происхождение.
В ряде случаев речь идет о поставках через третьи страны, использовании фирм-прокладок, подмене названий или фальсификации происхождения грузов.
Помощь Китая для России
Напомним, только недавно украинские воины во время боев в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая. Как оказалось, они воевали на стороне России.
Когда китайцы подписывали контракт с вооруженными силами РФ, им обещали, что отправлять на фронт не будут. Но россияне их обманули.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о наличии доказательств, свидетельствующих, что Китай передает России военную помощь. Речь об артиллерии и порохе.
Несмотря на это, китайские чиновники продолжают заявлять о том, что их страна придерживается "нейтралитета" и выступает за мир между Украиной и Россией. На днях глава МИД Китая Ван И призвал обе страны выяснить "корни" конфликта.
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