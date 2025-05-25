Китай поставляет порох и спецхимию на военные заводы России: что выяснила СВР

Китай систематически поставляет России компоненты, которые имеют военное назначение. Речь идет о поставках пороха, спецхимии, станков и оборудования на по меньшей мере 20 российских военных заводов.

Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Есть информация, что Китай поставляет станки, спецхимию, порох и компоненты именно на предприятия военного назначения. Мы имеем подтвержденные данные по 20 российским заводам", - сказал он.

По словам Иващенко, в течение 2024-2025 годов было зафиксировано не менее пяти случаев авиационного сотрудничества между КНР и РФ. В частности, Россия получала оборудование, запасные части и техническую документацию.

Также в шести эпизодах были зафиксированы большие объемы поставок спецхимии.

На начало 2025 года, по данным СВРУ, до 80% критической электроники для российских дронов имеет китайское происхождение.

В ряде случаев речь идет о поставках через третьи страны, использовании фирм-прокладок, подмене названий или фальсификации происхождения грузов.