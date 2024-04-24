Китай усилил давление на США и регион Азии из-за визита Блинкена в Пекин, - Bloomberg

"Мы все должны понимать, что все происходит очень быстро. Наращивание военной мощи, несмотря на плохую экономику, усиление нарратива о том, что все находящееся в пределах "линии десяти пунктиров" (линия территориальных посягательств Пекина в водах Южнокитайского моря от материкового Китая и острова Хайнань до побережья Малайзии и Брунея. - ред.), является суверенной территорией Китая, а затем действия, направленные на принуждение к исполнению", - сказал адмирал журналистам в Токио во вторник, 23 апреля.

Аквилино, который готовится уйти в отставку после трех лет работы на посту регионального представителя и контролировал 380 тыс. военнослужащих, назвал действия Китая в Южно-Китайском море опасными и дестабилизирующими.

Напряженность возросла вокруг "второй мели Томаса" - района, где Филиппины удерживают на мели корабль времен Второй мировой войны, а китайские корабли водометами блокируют миссии филиппинских военных, которые проводят ротацию и пополняют запасы войск на судне.

Глава Индо-Тихоокеанского командования США также раскритиковал Китай за "все более агрессивный план кампании принуждения и давления" вокруг Тайваня, включая усиление морского патрулирования и продолжение пересечения центральной линии, предназначенной для предотвращения просчетов. Блинкен также, вероятно, подтвердит поддержку Тайваня со стороны США перед инаугурацией Лай Чин-тэ на посту президента в мае, что может вызвать реакцию Пекина.

Комментарии Аквилино появились в период, когда США пытаются построить сеть отношений с партнерами по всему региону для противодействия Китаю - решение, которое осуждает Пекин.

Bloomberg также добавило, что Китай обрушился на премьер-министра Японии Фумио Кисиду после его недавнего визита в Вашингтон, где он укрепил связи с США и принял участие в первом трехстороннем саммите с Филиппинами. Пекинские военные также раскритиковали "определенную нерегиональную страну" за создание "небольших клик", которые, по их словам, являются "безответственными и крайне опасными".

"В обнародованном во вторник заявлении Министерства иностранных дел, Китай начал самую жесткую на сегодняшний день атаку на жалобы США относительно избыточных промышленных мощностей. Это свидетельствует о том, что Блинкена (госсекретарь США Энтони Блинкен. - ред.) могут ждать непростые разговоры во время его визита с 24 по 25 апреля", - пишет Bloomberg.