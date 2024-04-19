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Китай является основным поставщиком военного комплекса РФ, - госсекретарь США

Пятница 19 апреля 2024 19:45
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Китай является основным поставщиком военного комплекса РФ, - госсекретарь США Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Gretty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Госсекретарь США Энтони Блинкен подверг критике китайскую поддержку российской оборонной промышленности. Он заявил, что Пекин в настоящее время вносит основной вклад в войну Москвы в Украину, поставляя критически важные компоненты для оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, эти усилия подпитывают "наибольшую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны".

"Когда речь идет об оборонно-промышленной базе России, основным участником этого момента является Китай. Мы видим, что Китай делится станками, полупроводниками и другими предметами двойного назначения, которые помогли России восстановить оборонно-промышленную базу", - сказал Блинкен.

Блинкен добавил, что Вашингтон ясно дал понять Пекину и другим, что они не должны помогать России в войне в Украине.

"Китай не может иметь оба варианта. Он не может себе этого позволить. Вы хотите иметь положительные, дружеские отношения со странами Европы, и в то же время вы создаете наибольшую угрозу европейской безопасности с конца Холодной войны", - сказал дерсекретарь США.

Китай помогает России

В ЕС говорят, что Китай поставляет России товары двойного назначения для производства оружия и такие поставки в будущем могут увеличиться.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен отправится с визитом в Китай во вторник, 23 апреля.

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