Китай является основным поставщиком военного комплекса РФ, - госсекретарь США

Госсекретарь США Энтони Блинкен подверг критике китайскую поддержку российской оборонной промышленности. Он заявил, что Пекин в настоящее время вносит основной вклад в войну Москвы в Украину, поставляя критически важные компоненты для оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, эти усилия подпитывают "наибольшую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны".

"Когда речь идет об оборонно-промышленной базе России, основным участником этого момента является Китай. Мы видим, что Китай делится станками, полупроводниками и другими предметами двойного назначения, которые помогли России восстановить оборонно-промышленную базу", - сказал Блинкен.

Блинкен добавил, что Вашингтон ясно дал понять Пекину и другим, что они не должны помогать России в войне в Украине.