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Китай возобновил военную активность у Тайваня

Фото: Китай возобновил военную активность у берегов Тайваня (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Тайвань сообщил о возобновлении китайской военной активности вблизи острова. Девять самолетов КНР и несколько кораблей пересекли середину пролива, который служит условной границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство обороны Тайваня сообщило, что, начиная с утра воскресенья, оно обнаружило девять китайских самолетов, пересекающих среднюю линию Тайваньского пролива.

Конфликт между США и Китаем

Напомним, одна из главных причин конфликта между Китаем и США - это Тайвань. Пекин рассматривает остров как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под его контролем. Тем не менее, Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

США в свою очередь оказывают помощь Тайваню. На этом фоне обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.

В ходе встречи с президентом США Джо Байденом китайский лидер Си Цзиньпин призвал его "прекратить вооружать Тайвань".

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