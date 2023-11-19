Китай возобновил военную активность у Тайваня

Тайвань сообщил о возобновлении китайской военной активности вблизи острова. Девять самолетов КНР и несколько кораблей пересекли середину пролива, который служит условной границей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министерство обороны Тайваня сообщило, что, начиная с утра воскресенья, оно обнаружило девять китайских самолетов, пересекающих среднюю линию Тайваньского пролива.
Напомним, одна из главных причин конфликта между Китаем и США - это Тайвань. Пекин рассматривает остров как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под его контролем. Тем не менее, Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.
США в свою очередь оказывают помощь Тайваню. На этом фоне обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.
В ходе встречи с президентом США Джо Байденом китайский лидер Си Цзиньпин призвал его "прекратить вооружать Тайвань".
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