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Венесуела звернеться в ООН через порушення США повітряного простору країни

Новини » Політика    29.07.2019 - 10:14
Венесуела звернеться в ООН через порушення США повітряного простору країни
Ілюстративне фото (caracaschronicles.com)

У повітряному просторі Венесуели 27 липня був помічений американський літак-розвідник

Венесуела планує звернутися в ООН з скаргою щодо порушення США повітряного простору країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Міністерства зовнішніх справ Венесуели Хорхе Арреаса.

Зазначається, що Трамп визнає те, що американці порушили повітряний простір Венесуели. 

"Адміністрація президента США Дональда Трампа визнає, що фактично порушує повітряний простір Венесуели. Дуже серйозне і злочинне визнання. Немає сумнівів у його злих намірах. Ми подамо скаргу в ООН", - написав Арреаса.

Нагадаємо, США розширили санкції проти Венесуели у зв'язку зі смертю військовослужбовця. Під санкції потрапило Головне управління військової контррозвідки Венесуели. Приводом для розширення санкцій стала смерть капітана військово-морського флоту Венесуели Рафаеля Акости. 21 червня його затримали за підозрою в спробі державного перевороту. 29 червня військовий помер в ув'язненні. За словами адвоката, причиною смерті Акости стали тортури.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів США ввело санкції проти кубинської державної компанії Cubametales за імпорт нафти з Венесуели.

 

 

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