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Китай показал свой аналог гиперзвуковой ракеты "Кинжал" (видео)

Фото: в Китае показали аналог "Кинжала" (twitter.com/clashreport)
Автор: Иван Носальский

В Китае разработали аналог российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Власти КНР уже показали видео использования ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Как отмечает издание, ракета известна под индексом 2PZD-21. Впервые китайцы показали свою разработку в ноябре прошлого года во время международного авиашоу. 

Власти Китая не раскрывают характеристики такой ракеты. На видео, которое они недавно обнародовали, можно заметить, как ракету сбрасывают с бомбардировщика H-6K. 

Чем ракета похожа на "Кинжал"

Как пишет Defense Express, основой для 2PZD-21 стала тактическая баллистическая ракета, как и в случае с "Кинжалом". 

При этом ракета использует активную радиолокационную головку, что позволяет использовать ее для ударов по кораблям. 

Есть и отличия

По информации издания, ракета 2PZD-21 может запускаться при помощи дозвуковых бомбардировщиков. 

В случае "Кинжала" такие носители не подходят. Обязательным условием для запуска ракеты является разгон носителя МиГ-31К до сверхзвуковых скоростей, после чего возможен пуск.

Использование "Кинжалов"

Отметим, Россия уже неоднократно пользовалась своими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" для ударов по территории Украины.

С такими ракетами пока справлялись только батареи Patriot, которые украинским военным передали западные союзники.

С начала полномасштабной войны силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить десятки гиперзвуковых ракет. Всего по состоянию на начало января этого года было уничтожено 25 таких воздушных целей.

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