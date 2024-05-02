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Китай показав свій аналог гіперзвукової ракети "Кинджал" (відео)

Фото: у Китаї показали аналог "Кинджала" (twitter.com/clashreport)
Автор: Іван Носальський

У Китаї розробили аналог російської гіперзвукової ракети "Кинджал". Влада КНР вже показала відео використання ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Як зазначає видання, ракета відома під індексом 2PZD-21. Вперше китайці показали свою розробку у листопаді минулого року під час міжнародного авіашоу.

Влада Китаю не розкриває характеристики такої ракети. На відео, яке вони нещодавно оприлюднили, можна побачити, як ракету скидають з бомбардувальника H-6K.

Чим ракета схожа на "Кинджал"

Як пише Defense Express, основою для 2PZD-21 стала тактична балістична ракета, як і у випадку з "Кинджалом".

При цьому ракета використовує активну радіолокаційну голівку, що дозволяє використовувати її для ударів по кораблях.

Є й відмінності

За інформацією видання, ракета 2PZD-21 може запускатись за допомогою дозвукових бомбардувальників.

У випадку "Кинджала" такі носії не підходять. Обов'язковою умовою для запуску ракети є розгін носія МіГ-31К до надзвукових швидкостей, після чого можливий пуск.

Використання "Кинджалів"

Зазначимо, Росія вже неодноразово користувалася своїми гіперзвуковими ракетами "Кинджал" для ударів по території України.

З такими ракетами поки що справлялися лише батареї Patriot, які українським військовим передали західні союзники.

З початку повномасштабної війни сил протиповітряної оборони України вдалося збити десятки гіперзвукових ракет. Загалом станом на початок січня цього року було знищено 25 таких повітряних цілей.

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