Китай показав свій аналог гіперзвукової ракети "Кинджал" (відео)

Як зазначає видання, ракета відома під індексом 2PZD-21. Вперше китайці показали свою розробку у листопаді минулого року під час міжнародного авіашоу.

Chinese H-6K Strategic Bomb Firing 2PZD-21 Air-Launched hypersonic anti-ship ballistic missile.



Це varianta китайських YJ-21 missile, які є здатним до торкання земної кулі і готівкових тарифів на hypersonic speeds.



2PZD-21 missile has combat range exceeding 2,000 km. pic.twitter.com/I64OqHTxO2 — Clash Report (@clashreport) May 1, 2024

Влада Китаю не розкриває характеристики такої ракети. На відео, яке вони нещодавно оприлюднили, можна побачити, як ракету скидають з бомбардувальника H-6K.

Чим ракета схожа на "Кинджал"

Як пише Defense Express, основою для 2PZD-21 стала тактична балістична ракета, як і у випадку з "Кинджалом".

При цьому ракета використовує активну радіолокаційну голівку, що дозволяє використовувати її для ударів по кораблях.

Є й відмінності

За інформацією видання, ракета 2PZD-21 може запускатись за допомогою дозвукових бомбардувальників.

У випадку "Кинджала" такі носії не підходять. Обов'язковою умовою для запуску ракети є розгін носія МіГ-31К до надзвукових швидкостей, після чого можливий пуск.