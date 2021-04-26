ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вертоліт Ingenuity на Марсі встановив два нових рекорди

Новость на русском → Понеділок 26 квітня 2021 07:18
Вертоліт Ingenuity на Марсі встановив два нових рекорди Фото: вертоліт NASA здійснив третій політ на Марсі (nasa.gov)
Автор: Артур Родивилов

Вертоліт Ingenuity, який прибув на Марс на борту планетохода Perseverance, 25 квітня здійснив свій третій, рекордний за дальністю політ. Цього разу він летів швидше і далі, ніж під час будь-яких випробувань на Землі.

Про це повідомляє NASA.

Вертоліт піднявся на п'ятиметрову висоту над поверхнею Червоної планети, як і під час двох перших польотів, і подолав рекордні 50 метрів. Під час польоту був встановлений новий швидкісний рекорд - максимальна швидкість апарату досягала 2 м/с.

Під час польоту оператори перевірили відеокамери та програмне забезпечення вертольота. Четвертий політ Ingenuity мвє відбутися через кілька днів.

Раніше Марсохід Perseverance відправив вченим перше кольорове зображення з високою роздільною здатністю. Його зробили камери на нижній стороні Perseverance після того, як він приземлився.

Нагадаємо, марсохід Perseverance американського космічного агентства NASA 18 лютого здійснив успішну посадку на Марс.

Посадка марсохода Perseverance тривала 7 хвилин. Це час у NASA називають "хвилинами жаху".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Марс NASA
NEWS
В Україні ще майже 8 000 нових випадків коронавірусу
В Україні ще майже 8 000 нових випадків коронавірусу
DAILY
Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей