ua en ru
Вт, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Китай согласовал с РФ "пробный" безвизовый режим: что это значит

Вторник 02 сентября 2025 12:30
UA EN RU
Китай согласовал с РФ "пробный" безвизовый режим: что это значит Фото: спикер МИД КНР Го Цзякунь (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Китай принял решение ввести так называемый "пробный" безвизовый режим для россиян, которые имеют общегражданские паспорта. Он стартует с 15 сентября и продлится год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ttgchina.

В течение этого безвизового периода граждане России смогут находиться в стране до 30 дней в деловых, туристических, семейных и других целях.

"Пробный безвизовый режим, несомненно, станет более удобным каналом общения между народами двух стран. С реализацией этой политики больше российских друзей будут приезжать в Китай, чтобы оценить его очарование, а также это выведет дружественные отношения между Китаем и Россией на новый уровень", - пишет китайское агентство.

Как сообщил представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, Китай приветствует более частые визиты "российских друзей" в страну.

Также в КНР ожидают, что введение пробного безвизового режима для россиян укрепит сотрудничество стран в различных областях, включая экономическую и культурную.

Как известно, 2 сентября лидер Китая Си Цзиньпинь и российский диктатор Владимир Путин проводят двусторонние переговоры в Пекине.

КНР и РФ подписали более 20 документов о сотрудничестве в энергетике, искусственном интеллекте и других сферах. Обсуждения войны в Украине на встрече не было - по крайней мере об этом ничего публично не объявлялось.

Напомним что российский диктатор Владимир Путин находится в Китае с многодневным визитом, финальной частью которого станет его присутствие на масштабном военном параде в Пекине, посвященном 80-летию завершения Второй мировой войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Китай
Новости
НБУ держит курс ниже 41,5 грн/доллар: когда ожидать роста
НБУ держит курс ниже 41,5 грн/доллар: когда ожидать роста
Аналитика
Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком