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Китай підтвердив близько 300 випадків захворювання новим вірусом

Новини » В світі     21.01.2020 - 11:25
Китай підтвердив близько 300 випадків захворювання новим вірусом
Ілюстративне фото (gadgetsbeacon.com)

Більшість інфікованих зареєстровано в провінції Хубей

Влада Китаю офіційно підтвердили 291 випадок захворювання коронавірусом нового типу. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що станом на 20 січня в провінції Хубей зареєстровано 270 випадків захворювання новим вірусом. Випадки зараження зафіксовані в Пекіні, Шанхаї і південній провінції Гуандун. Ще в дев'яти регіонах виявлено 27 хворих з підозрою на пневмонію нового типу.

За інформацією місцевої влади, за останню добу було зареєстровано 77 нових випадків захворювання.

Нагадаємо, вперше вірус з'явився в місті Ухань в грудні і поширився на інші населені пункти Китаю, чотири випадки зафіксовано вже і за межами країни. 19 січня в Ухані помер четвертий чоловік, хворий коронавірусом 2019-nCoV.

Також РБК-Україна писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликає термінове засідання комітету з надзвичайних ситуацій на 22 січня у зв'язку з коронавірусом нового типу, який набирає поширення в Китаї.

Також повідомлялося, що американський Національний інститут охорони здоров'я (NIH) приступив до роботи над створенням вакцини проти пневмонії нового вірусу в Китаї. До того, як вакцина стане доступною, пройде більше року.

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