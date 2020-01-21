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США почали розробку вакцини проти нового вірусу в Китаї

Новини » Надзвичайні події     21.01.2020 - 08:15
США почали розробку вакцини проти нового вірусу в Китаї
Ілюстративне фото (twitter.com/NoviniteEU)

Пройде більше року, перш ніж вакцина може стати доступною

Американський Національний інститут охорони здоров'я (NIH) приступив до роботи над створенням вакцини проти пневмонії нового вірусу в Китаї. Про це повідомив телеканал CNN.

Директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань доктора Ентоні Фаучі зазначив, що "мине кілька місяців, перш ніж почнеться перша фаза клінічних випробувань, і понад рік, перш ніж вакцина може стати доступною".

"NIH робить перші кроки в напрямку розробки вакцини", – заявив він

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я скликає термінове засідання комітету з надзвичайних ситуацій на 22 січня у зв'язку з коронавірусом нового типу, який набирає поширення в Китаї.

Влада Китаю 20 січня підтвердила, що вірус здатний передаватися у тому числі від людини до людини. Доведено, що два випадки захворювання в провінції Гуандун на півдні країни пов'язані саме з цим типом передачі вірусу.

Новим коронавірусом вже заразилися 14 співробітників медустанов, в яких знаходяться хворі. Лідер КНР Сі Цзіньпін віддав розпорядження вжити рішучих заходів для того, щоб зупинити поширення захворювання.

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