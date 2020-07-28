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Китай планує створити збройні сили світового рівня, - Держдеп США

Вашингтон, Вівторок 28 липня 2020 10:42
Китай планує створити збройні сили світового рівня, - Держдеп США
Фото: солдати КНР (defensemaven io)
Автор: Роман Калиниченко

У США заявили, що Китай планує до 2049 року створити "армію світового класу"

Компартія Китаю прагне розвивати свою армію, використовуючи американські дослідницькі інститути, наукове співтовариство і приватні фірми за межами КНР. Основна мета - модернізація збройних сил Китаю будь-якими засобами.

Про це йдеться в заяві Державного департаменту США.

У Держдепі уточнили, що мова йде про китайський проект під назвою Military-Civil Fusion (Військово-громадянське злиття - ред.). Цей проект є ключовою частиною стратегії Компартії Китаю щодо перетворення Народно-визвольної армії (НВАК) у "армію світового класу" до 2049 року.

В рамках MCF Компартія нібито купує інтелектуальну власність, ключові технологічні досягнення вчених і дослідників з усього світу - штучний інтелект, квантові комп'ютери, надефективні напівпровідники, 5G, аерокосмічні технології, - в цілях модернізації збройних сил Китаю.

Наголошується, що контролює реалізацію стратегії особисто президент і генеральний секретар КПК Сі Цзіньпін.

У Держдепі підкреслили, що MCF компрометує і послаблює міжнародне наукове співробітництво.

Згідно з інформацією Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу (SIPRI), Китай випередив Росію в рейтингу виробників зброї і займає друге місце після США.

Раніше США заявили, що розробили стратегію оборони в космічному просторі у відповідь на загрозу з Китаю.

Також у НАТО заявили, що можлива співпраця Китаю і РФ є загрозою безпеки країн-членів Альянсу.

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