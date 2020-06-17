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США розробили космічну стратегію оборони у відповідь на загрозу з РФ і Китаю

Новини » В світі     17.06.2020 - 22:11
США розробили космічну стратегію оборони у відповідь на загрозу з РФ і Китаю
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

США будуть працювати над підтримкою космічної переваги

США розробили стратегію оборони в космічному просторі. Таке рішення американські фахівці взяли для протидії загрозі з боку Росії і Китаю.

Про це повідомляє прес-служба Пентагону.

Так, Міністерство оборони США випустило оновлену космічну стратегію, яка замінила документ 2011 року, випущений адміністрацією екс-президента Барака Обами.

"Стратегія надає керівництво для досягнення бажаних умов в космосі протягом найближчих 10 років", - сказав заступник помічника міністра оборони США з космічної політики Стівен Китей.

Космічна стратегія заснована на стратегії національної оборони адміністрації Дональда Трампа з 2018 року, яка закликає збройні сили США підготуватися до конкуренції з Китаєм і Росією.

Згідно зі стратегією, США повинні працювати над підтримкою космічної переваги, надаючи космічні можливості американським і союзним силам, забезпечуючи стабільність у космосі.

"Міністерство оборони має протистояти новій реальності, коли у противників є більш досконала зброя, призначена для наведення на військові супутники США і позбавляє Сполучені Штати ключової військової переваги", - йдеться в стратегії.

У документі також наголошується, що Китай і Росія "представляють безпосередні та серйозні загрози космічним операціям США", і що загрози з боку Північної Кореї та Ірану також зростають.

Раніше РБК-Україна писало, що США збільшують військову присутність в Європі.

Крім того, раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг попередив про небезпеку нових російських ракет.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКитай
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