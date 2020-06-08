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Співпраця Китаю і Росії є загрозою безпеки країн НАТО, - Столтенберг

Новини » Політика     08.06.2020 - 22:04
Співпраця Китаю і Росії є загрозою безпеки країн НАТО, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Україна)

За словами генсека НАТО, економіка КНР незабаром стане найбільшою у світі

Співробітництво Китаю з Російською Федерацією істотно впливають на глобальний баланс і створюють загрози світовій безпеці. При цьому в НАТО хвилюються, що економіка КНР незабаром стане найбільшою у світі.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, передає Euractiv.

За його словами, Росія нестримно нарощує військову активність, а дві основні проблеми, які виходять від Пекіна, - оновлення озброєння і застосування пропаганди і дезінформації.

При цьому Столтенберг підкреслив, що Китай активний в кіберпросторі, розширює присутність в Арктиці і Африці, інвестує в західну критичну інфраструктуру, наприклад, в 5G.

"НАТО не вважає Китай новим ворогом чи противником, але ми бачимо, що підйом Китаю фундаментально змінює глобальне співвідношення сил", - підкреслив він.

Генсек НАТО зазначив, що економічний підйом Китаю стимулював "економічне зростання в нашій частині світу, і це допомогло сотням тисяч людей подолати бідність".

"Але водночас ми бачимо той факт, що незабаром Китай стане найбільшою економікою у світі. Вони вже мають другий найбільший оборонний бюджет, вони вкладають значні інвестиції в сучасний військовий потенціал, зокрема в ракети, які можуть долетіти до всіх країн - членів НАТО", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг заявляв, що НАТО прагне до миру без ядерної зброї, але поки воно існує.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новини України НАТОРосійська ФедераціяЄнс СтолтенбергКитай
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