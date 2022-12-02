Китай после недели антиковидных протестов собирается ослабить карантин, - Reuters
В Китае на фоне продолжающихся неделю масштабных антиковидных протестов собираются объявить в ближайшие дни об ослаблении своих ограничительных мер и карантинных протоколов COVID-19 и сокращении массового тестирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным источников агентства, меры, которые должны быть обнародованы, включают сокращение использования массового тестирования и регулярных тестов на нуклеиновые кислоты, а также шаги, позволяющие изолировать граждан с положительным тестом на COVID, и близкие контакты дома при определенных условиях.
При этом китайские органы здравоохранения, объявляющие об ослаблении в своих районах, не упомянули протесты - крупнейшую демонстрацию гражданского неповиновения в Поднебесной за последние годы - которые варьировались от пикетов при свечах в Пекине до уличных столкновений с полицией в Гуанчжоу.
Перед этим целые сообщества отправляли на карантин, иногда на недели, даже после одного "положительного" случая.
Возмущение самыми жесткими карантинными мерами в мире вылилось на прошлой неделе в демонстрации и акции общественного неповиновения, беспрецедентных для Китая с тех пор, как Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 году.
Отмечается также, что протесты вспыхнули, когда экономика страны вступает в новую эру гораздо более медленного роста, чем за последние десятилетия.
Менее чем через 24 часа после ожесточенных протестов в Гуанчжоу во вторник власти как минимум семи районов обширного производственного центра заявили, что снимают временные ограничения. В одном округе заявили, что это позволит вновь открыть школы, рестораны и предприятия, включая кинотеатры.
В некоторых городах также объявили о послаблениях.
После этого, 1 декабря, последовало заявление вице-премьера Сунь Чуньлань, что курирует усилия по борьбе с COVID, о том, что вариант коронавируса Omicron ослабевает в своей способности вызывать заболевания, что позволяет Китаю улучшить профилактические меры.
Напомним, около недели назад в Китае вспыхнули антиковидные протесты из-за гибели людей во время пожара в жилом комплексе, заблокированном по причине карантинных ограничений.
Также перед этим мы писали, что недавно в Китае было официально зарегистрировано больше всего случаев заражения COVID-19 в день - 31 656 инфицированных, что стало новым историческим рекордом в стране.
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