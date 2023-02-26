RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай после своего "мирного плана" планирует принять визит Лукашенко

Фото: главы белорусского режима Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Китай уже готовится к встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко после недавнего обнародования "мирного плана" по войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

В субботу Китай объявил о визите Лукашенко, который продлится три дня, начиная со вторника. Присутствие в Пекине такого близкого партнера российского диктатора Владимира Путина, вероятно, усилит международное внимание и давление из-за позиции Китая в войне.

Объявление о визите главы белорусского режима в Пекин появилось через неделю после того, как администрация американского президента Джо Байдена обвинила Китай в том, что рассматривает возможность отправки смертоносной военной помощи России.

В заявлении офиса Александра Лукашенко говорится, что его визит в Китай станет шансом дать "ответ на острые вызовы в современной международной среде".

Во время недавнего телефонного разговора с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником его китайский коллега Цинь Ган отметил, что Пекин хочет углубить связи между двумя нациями и найти общий язык относительно годовой войны России в Украине.

Напомним, 24 февраля МИД КНР опубликовал документ под названием "Позиция Китая относительно политического урегулирования украинского кризиса".

Подробнее о "мирном плане" Китая, как на него реагируют в Украине и на Западе - в материале РБК-Украина.

В свою очередь, сегодня советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китаю придется заплатить "реальную цену", если он продолжит поддерживать Россию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиБеларусьКитайСи ЦзиньпиньВойна России против Украины