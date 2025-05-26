Китай повысил готовность к внезапному удару по Тайваню: FT узнало подробности

Китай усиливает военное присутствие вокруг Тайваня. Военные фиксируют рост угрозы внезапного удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Китай повысил свои возможности для нанесения внезапного удара по Тайваню, усилив авиационные и ракетные силы.
Financial Times сообщил со ссылкой на тайваньских и американских чиновников, что китайские военно-воздушные и ракетные подразделения настолько усовершенствованы, что могут "в любой момент перейти от мирного времени к военным действиям".
Другие представители оборонных структур Тайваня подтверждают, что ракеты КНР способны поражать любую точку острова.
Неназванный представитель Пентагона сообщил, что около 10 кораблей военно-морских сил и береговой охраны Китая постоянно дислоцированы возле Тайваня. Это создает возможность для быстрой "блокады острова - в течение нескольких часов".
Обострение напряжения вокруг Тайваня остается одной из главных геополитических угроз в регионе, за ситуацией следит мировое сообщество.
Хотя полномасштабный конфликт не выглядит неизбежным, Китай усиливает давление на Тайвань. С начала срока президента Лая Цзин-де количество китайских самолетов, пересекающих срединную линию, резко возросло.
В ответ Тайвань заявил о повышении оборонных расходов до 3% ВВП и намерении не полагаться на "добрую волю" извне.
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