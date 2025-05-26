Китай повысил готовность к внезапному удару по Тайваню: FT узнало подробности

Китай повысил свои возможности для нанесения внезапного удара по Тайваню, усилив авиационные и ракетные силы.

Financial Times сообщил со ссылкой на тайваньских и американских чиновников, что китайские военно-воздушные и ракетные подразделения настолько усовершенствованы, что могут "в любой момент перейти от мирного времени к военным действиям".

Другие представители оборонных структур Тайваня подтверждают, что ракеты КНР способны поражать любую точку острова.

Неназванный представитель Пентагона сообщил, что около 10 кораблей военно-морских сил и береговой охраны Китая постоянно дислоцированы возле Тайваня. Это создает возможность для быстрой "блокады острова - в течение нескольких часов".

Обострение напряжения вокруг Тайваня остается одной из главных геополитических угроз в регионе, за ситуацией следит мировое сообщество.