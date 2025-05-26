Китай підвищив готовність до раптового удару по Тайваню: FT дізналося подробиці

Китай підвищив свої можливості для нанесення раптового удару по Тайваню, посиливши авіаційні та ракетні сили.

Financial Times повідомив із посиланням на тайваньських і американських чиновників, що китайські військово-повітряні та ракетні підрозділи настільки вдосконалені, що можуть "в будь-який момент перейти від мирного часу до воєнних дій".

Інші представники оборонних структур Тайваню підтверджують, що ракети КНР здатні уражати будь-яку точку острова.

Неназваний представник Пентагону повідомив, що близько 10 кораблів військово-морських сил і берегової охорони Китаю постійно дислоковані біля Тайваню. Це створює можливість для швидкої "блокади острова - упродовж кількох годин".

Загострення напруги навколо Тайваню залишається однією з головних геополітичних загроз у регіоні, що стежить за ситуацією світова спільнота.