Китай подтвердил консенсус с США на счет сделки по TikTok

Напомним, накануне в США подтвердили, что наработали с КНР основу для соглашения по TikTok и лидеры стран закроют этот вопрос на переговорах, запланированных на 19 сентября.

Также президент США Дональд Трамп в соцсети Truth выложил пост, в котором отметил, что на переговорах в Мадриде было достигнуто взаимопонимание с КНР по соглашению по TikTok.

TikTok в США

Рамочное соглашение является прорывом в длительном споре относительно собственности TikTok, который вызвал беспокойство Вашингтона по поводу национальной безопасности китайской материнской компании ByteDance.

В апреле 2024 года тогдашний президент США Джо Байден подписал закон, который дал ByteDance девять месяцев на продажу платформы покупателю, одобренному США, или же компания столкнулась бы с полным запретом. Однако Трамп неоднократно откладывал этот запрет.

По оценкам, в США на платформе зарегистрировано более 135 миллионов активных пользователей, включая Белый дом, который в августе запустил собственный официальный аккаунт, несмотря на то, что правительственным устройствам все еще запрещено использовать приложение согласно федеральному закону.