Китай відправив майже 60 бойових літаків в зону протиповітряної оборони Тайваню
У зону протиповітряної оборони Тайваню увійшли 56 бойових літаків Китаю. Це найбільше з коли-небудь зареєстрованих вторгнень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
Міністерство оборони заявило, що воно підняло літак для передачі попереджень після того, як 36 винищувачів, 12 бомбардувальників H-6 і чотири інших літаки увійшли в його південно-західну розпізнавальну зону протиповітряної оборони. Ще чотири винищувачі увійшли в зону з нічним вильотом, унаслідок цього загальна кількість літаків досягла 56.
Тайвань назвав Пекін "головним винуватцем" недавньої напруженості та закликав припинити "безвідповідальні провокаційні дії". Китай звинуватив США в посиленні заворушень проти Тайваню.
ППО - це не те ж саме, що територіальний повітряний простір Тайваню, але охоплює набагато більшу територію, яка частково збігається з частиною власної зони ППО Китаю та охоплює частину материка.
Нагадаємо, 2 жовтня Тайвань повідомив про найбільше в історії вторгнення китайських військово-повітряних сил в зону його протиповітряної оборони, коли двома хвилями пролетіли 38 літаків.
Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами та обраними лідерами. США попередили, що Китай може захопити острів Тайвань, а через кілька років зайняти провідні позиції у світі.