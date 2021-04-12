Адмірал США попередив про китайську загрозу: захопить Тайвань і стане світовим лідером

Адмірал США Філіп Девідсон попередив про китайських амбіції. Він вважає, що Китай може захопити острів Тайвань, а через кілька років зайняти лідируючі позиції в світі.

За його словами, Тайвань знаходиться в полі зору китайських військових. І в найближчі роки може захопити острів.

"Тайвань явно є однією з їхніх амбіцій... І я думаю, що загроза буде очевидна протягом цього десятиліття, фактично, у наступні шість років", заявив в США адмірал Філіп Девідсон.

Крім того, Філіп Девідсон побоюється, що протягом 50 років Китай може обійти США і і зайняти лідируючу роль у світі до 2050 року.

"Я стурбований тим, що вони прискорюють свої амбіції витіснення Сполучених Штатів і нашої керівної ролі... Вони давно говорять, що хочуть зробити це до 2050 року. Я турбуюся про те, що вони наблизять цю мету", - додав Девісон.