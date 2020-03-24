Китай відкриває Ухань після спалаху коронавірусу

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З 8 квітня в Ухані будуть зняті обмеження на проїзд по транзитним дорогах

Влада Китаю прийняла рішення скасувати обмеження на в'їзд і виїзд з провінції Хубей з 25 березня після пандемії коронавірусу. Про це повідомили в регіональному державному комітеті у справах охорони здоров'я, пишуть китайські ЗМІ.

Крім того, з 8 квітня в Ухані будуть зняті обмеження на проїзд по транзитним шляхам і відновлено транспортне сполучення на в'їзд і виїзд з міста.

"З 00:00 годин 25 березня, за винятком району міста Ухань провінції Хубей будуть зняті обмеження на дорогах і відновлено рух транспорту на в'їзд і виїзд", - йдеться в документі.

Додамо, місто Ухань, яке вважається епіцентром розповсюдження коронавірусу Covid-19, може повністю очиститися від інфекції до кінця поточного місяця. Після того, як блокада міста буде ослаблена, влада все ще має строго виконувати дії, спрямовані на контроль над вірусом, щоб запобігти можливі нові спалахи.

Нагадаємо, економіка Китаю починає демонструвати деякі ознаки нормалізації після повномасштабного шоку, викликаного коронавірусом, але зберігаються серйозні ризики.