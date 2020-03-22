Економіка Китаю починає відновлюватися, - МВФ

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Багато місцевих працівників повернулися до роботи, але число тих, хто заразилися коронавірусом знову може зрости

Економіка Китаю починає демонструвати деякі ознаки нормалізації після повномасштабного шоку, викликаного коронавірусом, але зберігаються серйозні ризики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомили представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) в блозі про економічний вплив пандемії, більшість великих китайських фірм знову відкрилися, і багато місцевих працівників повернулися до роботи, але число тих, хто заразилися коронавірусом знову може зрости у міру відновлення національних та міжнародних поїздок.

Аналітики вважають, що спалахи в інших країнах і коливання фінансового ринку можуть змусити споживачів і фірми побоюватися китайських товарів, як тільки економіка запрацює знову.

"Коронавірус, який заразив 250 000 осіб і вбив понад 10 000 осіб, завдав величезної шкоди світовій економіці. У Китаї уповільнення у першому кварталі буде значним, залишаючи глибокий слід на весь рік", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що правильна політика Китаю мала значення в боротьбі з хворобою і пом'якшення її впливу на економіку, хоча і з жорсткими економічними компромісами.

У МВФ заявили, що китайські політики повинні бути готові продовжувати підтримувати зростання і фінансову стабільність, якщо це необхідно, і координувати дії на міжнародному рівні.

Політичні джерела агентства в Китаї заявили, що країна виділить 2,8 трильйона юанів (395 мільярдів доларів) у вигляді облігацій місцевих органів влади, щоб пожвавити свою економіку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обсяг промислового виробництва в Китаї за підсумками січня-лютого 2020 року скоротився на 13,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року через пандемію коронавірусу.