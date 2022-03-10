ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Китай отказался поставлять запчасти для самолетов в Россию после санкций

Новина українською →
Москва, Четверг 10 марта 2022 13:03
Китай отказался поставлять запчасти для самолетов в Россию после санкций Фото: Китай отказал России в деталях для самолетов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов. Представитель Росавиации Валерий Кудинова заявил об этом после того, как Boeing и Airbus прекратили поставки компонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Российский авиационный сектор находится под давлением западных санкций в связи с вторжением в Украину, а министерство иностранных дел России на этой неделе предупредило, что безопасность российских пассажирских рейсов находится под угрозой.

Кудинов, ответственный за поддержание летной годности самолетов, заявил, что Россия будет искать возможности получать детали из стран, включая Турцию и Индию, после неудачной попытки получить их из Китая.

Он также сказал, что российские компании регистрируют свои самолеты, многие из которых были зарегистрированы за границей, в России после санкций США и Европейского Союза, и что он ожидает, что некоторые будут возвращены лизинговым компаниям.

Кроме того, опубликованный в четверг законопроект показал, что российское правительство планирует обязать отечественные авиакомпании платить за арендованные самолеты в рублях и может запретить им возвращать самолеты иностранным компаниям в случае отмены аренды.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины