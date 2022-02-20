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Xiaomi може представити новий флагман цього літа

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Неділя 20 лютого 2022 14:00
Xiaomi може представити новий флагман цього літа Фото: Xiaomi може представити новий флагман цього літа (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У базі даних IMEI є каталожний номер Xiaomi L2S. у мережі впевнені, що мова йде про смартфон Xiaomi 12 Ultra.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Хіаоміиі.

У нинішнього Xiaomi 12 Pro каталожний номер - L2. Свого часу Xiaomi Mi 10 Pro був під номером L1, а Mi 10 Ultra - L1S.

Звичайно, це не гарантія того, що під L2S ховається поліпшена модель флагмана компанії, втім, це вагомий аргумент. Більш того, джерело переконане в тому, що смартфон можуть представити вже цього літа, а саме в червні.

Згідно з іншими чутками Xiaomi 12 Ultra буде оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 1 і дисплеєм, який має 120-герцову частоту оновлення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, які моделі смартфонів Xiaomi можуть отримати оновлення до Android 13. Тим часом на краудфандинговій платформі китайської компанії був представлений мінікомп'ютер вагою до 250 грам.

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