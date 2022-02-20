Xiaomi може представити новий флагман цього літа

У базі даних IMEI є каталожний номер Xiaomi L2S. у мережі впевнені, що мова йде про смартфон Xiaomi 12 Ultra.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Хіаоміиі .

У нинішнього Xiaomi 12 Pro каталожний номер - L2. Свого часу Xiaomi Mi 10 Pro був під номером L1, а Mi 10 Ultra - L1S.

Звичайно, це не гарантія того, що під L2S ховається поліпшена модель флагмана компанії, втім, це вагомий аргумент. Більш того, джерело переконане в тому, що смартфон можуть представити вже цього літа, а саме в червні.

Згідно з іншими чутками Xiaomi 12 Ultra буде оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 1 і дисплеєм, який має 120-герцову частоту оновлення.