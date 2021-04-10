Китай оштрафував компанію Alibaba на рекордні 2,7 млрд доларів

Державне управління Китаю з контролю та регулювання ринку повідомило про стягнення штрафу з компанії Alibaba в розмірі 18,22 млрд юанів (2,78 млрд доларів). Звинувачують у порушенні антимонопольного законодавства.

Про це йдеться на сайті регулятора .

Регулятор почав розслідування відносно компанії Alibaba в кінці 2020 року.

"Прийнято рішення накласти штраф у розмірі 4% від суми внутрішніх продажів компанії за 2019 рік 455,712 млрд юанів, що в цілому становить 18,228 млрд юанів", - сказано в заяві.

За даними слідства, Alibaba зловживала своїм становищем на ринку і примушувала споживача "користуватися своїми послугами без права вибору".

Раніше повідомлялося, що антимонопольні органи Китаю вивчали можливість оштрафувати гіганта онлайн-ритейлу Alibaba на рекордну в історії країни суму.

Нагадаємо, засновник Alibaba і Ant Group Джек Ма втратив статус найбагатшої людини Китаю.

Зазначимо, Джек Ма пропав з інформаційного простору з кінця жовтня, коли він виступив з критичними заявами на адресу фінансової системи Китаю.