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Влада Китаю планує оштрафувати Alibaba на рекордну суму

Новость на русском → Пекін, П'ятниця 12 березня 2021 04:10
Влада Китаю планує оштрафувати Alibaba на рекордну суму Фото: Засновник компанії Джек Ма (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Антимонопольні органи Китаю вивчають можливість оштрафувати гіганта онлайн-ритейла Alibaba на рекордну в історії країни суму. Штраф може сягнути мільярда доларів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За даними газети, вона перевищить 975 млн доларів - саме такий штраф у 2015 році заплатила американська компанія Qualcomm, яку влада КНР звинуватила в порушенні антимонопольного законодавства.

За даними газети, від Alibaba також вимагають відмовитися від практики "вибирай одне з двох", відповідно до якої, на думку регуляторів, компанія обмежувала певних постачальників. Вони продавали товари не тільки на Alibaba, але і конкурентних платформах.

Крім того, регулюючі органи можуть вимагати від Alibaba позбутися від деяких активів, не пов'язаних з її основним бізнесом у сфері роздрібної онлайн-торгівлі. Після того як регулятори остаточно визначаться із заходами, що їх має схвалити керівництво Китаю.

Нагадаємо, засновник Alibaba та Ant Group Джек Ма втратив статус найбагатшої людини Китаю.

Зазначимо, Джек Ма пропав з інформаційного простору з кінця жовтня, коли він виступив з критичними заявами на адресу фінансової системи Китаю.

Потім китайський мільярдер і засновник Alibaba Джек Ма з'явився з публічною заявою у січні 2021 року.

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