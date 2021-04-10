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Китай оштрафовал компанию Alibaba на рекордные 2,7 млрд долларов

Новина українською → Китай, Суббота 10 апреля 2021 08:17
Китай оштрафовал компанию Alibaba на рекордные 2,7 млрд долларов Фото: Основатель компании Джек Ма (GettyImages)
Автор: Даша Харченко

Государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка сообщило о взыскании штрафа с компании Alibaba в размере 18,22 млрд юаней (2,78 млрд долларов). Обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Регулятор начал расследование в отношении компании Alibaba в конце 2020 года.

"Принято решение наложить штраф в размере 4% от суммы внутренних продаж компании за 2019 год 455,712 млрд юаней, что в общей сложности составляет 18,228 млрд юаней", - сказано в заявлении.

По данным следствия, Alibaba злоупотребляла своим положением на рынке и принуждала потребителя "пользоваться своими услугами без права выбора".

Ранее сообщалось, что антимонопольные органы Китая изучали возможность оштрафовать гиганта онлайн-ретейла Alibaba на рекордную в истории страны сумму.

Напомним, основатель Alibaba и Ant Group Джек Ма потерял статус самого богатого человека Китая.

Отметим, Джек Ма пропал из информационного пространства с конца октября, когда он выступил с критическими заявлениями в адрес финансовой системы Китая.

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