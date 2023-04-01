Китай организовал "боевое патрулирование" в ответ на визит президента Тайваня в США

В пятницу, 31 марта, девять китайских самолетов вышли на "боевое патрулирование" и пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Это произошло после того, как Китай пригрозил последствиями, если президент Тайваня Цай Инвэнь встретится со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Китайские самолеты пересекли точки на севере, в центре и к югу от срединной линии пролива, которая является неофициальной буферной зоной между странами. В ответ Тайвань применил собственные самолеты и корабли, использовав их для мониторинга ситуации.
Минобороны острова соблюдало принцип "не обострять конфликт и не вызывать споры". Также Тайвань осудил "иррациональные действия" Китая.
Отмечается, что Цай прибыла в США, совершив там "транзитную остановку" по пути в страны Центральной Америки. Ожидается, что на обратном пути в Тайбэй она должна встретиться с Маккарти в Лос-Анджелесе.
Китай считает такие действия "ужесточением поддержки Тайваня со стороны США" и пригрозил "неопределенными последствиями".
Ранее сообщалось, что США расширят присутствие войск на Тайване для того, чтобы усложнить возможную китайскую атаку на остров.
До этого Пентагон заявлял, что США примут уроки по войне в Украине для плана по обороне Тайваня.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.