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Китай объявил об увеличении оборонного бюджета

Среда 05 марта 2025 11:36
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Китай объявил об увеличении оборонного бюджета Фото: Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Китай увеличит оборонный бюджет на 7,2% в 2024 году, продолжая развитие современной армии. Это направлено на усиление территориальных претензий и противодействие влиянию США в Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

По данным СМИ, военные расходы Китая остаются вторыми по величине в мире после США, а Пекин уже имеет крупнейший в мире военно-морской флот. Сейчас оборонный бюджет составляет около 245 миллиардов долларов, а о его увеличении было объявлено на ежегодном заседании законодательного органа Китая.

Отмечается, что увеличение оборонного бюджета на 7,2% соответствует показателю прошлого года. Однако этот процент ниже по сравнению с двузначными процентными приростами предыдущих лет, это отражает общее замедление экономики Китая.

Китай обвиняют в военной помощи России

В июле прошлого года бывший госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в том, что он является основным поставщиком оружия России. В частности, США обеспокоил тот факт, что Китай и Россия нашли новый способ сотрудничества.

Впоследствии стало известно, что китайские компании подозревают в поставках России товаров двойного назначения - в частности, о резком увеличении такой торговли стало известно изданию Associated Press в апреле.

Также в прошлом году Китай скорректировал экспортный контроль над беспилотниками, предназначенными для военного использования.

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