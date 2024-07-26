США обеспокоены: Россия и Китай нашли новый способ сотрудничества
Российские и китайские бомбардировщики на этой неделе подошли на расстояние 200 миль от побережья Аляски. Это первый раз, когда военные самолеты РФ и КНР пролетели так близко к территории США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина, опубликованное изданием Politico.
Полет вызвал тревогу в Вашингтоне и Оттаве по поводу того, что Пекин и Москва нашли новый способ сотрудничества так близко от Северной Америки.
Остин сказал, что бомбардировщики отслеживались в течение большей части их полета и "это не было для нас сюрпризом".
Хотя это не редкость, когда российские самолеты обходят воздушное пространство США вокруг Аляски, совместный полет свидетельствует о все более настойчивой позиции Китая и расширении его военных отношений с Россией, отмечает издание.
Полет состоялся за несколько часов до выступления президента США Джо Байдена, в котором он объявил о выходе из президентской гонки.
"Эти отношения беспокоят нас главным образом потому, что Китай оказывает поддержку незаконной и ненужной войне России в Украине. Мы видели доказательства этого и мы надеемся, что это прекратится в будущем, но мы увидим, что произойдет и как эти отношения будут продолжать развиваться", – сказал Остин.
Он выступил за день до того, как начнет свою 11-ю поездку в Индо-Тихоокеанский регион вместе с госсекретарем Энтони Блинкеном. Первый пункт назначения – Япония.
В Токио Остин также примет участие в первой в истории трехсторонней встрече руководителей оборонных ведомств США, Японии и Южной Кореи.
Затем Блинкен и Остин отправятся на Филиппины.
Напомним, 24 июля американские и канадские истребители перехватили у побережья Аляски несколько российских и китайских бомбардировщиков.
Сотрудничество РФ и КНР
Несколько дней назад японское агентство Nikkei сообщило, что китайские компании экспортируют высокоточные детали, используемые в российском оружии, белорусскому оборонному подрядчику даже после того, как он попал под санкции из-за войны против Украины.
Министерство обороны США обнародовало новую Арктическую стратегию на 2024 год. Пентагон выразил обеспокоенность "возрастающим сближением" между Китаем и Россией - двумя главными конкурентами Вашингтона в сфере национальной безопасности.
Китай и Филиппины
Недавно Китай и Филиппины достигли соглашения, которое, как они надеются, положит конец конфронтации за самый спорный участок в Южно-Китайском море – Вторую мель Томаса.
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