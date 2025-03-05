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Китай оголосив про збільшення оборонного бюджету

Середа 05 березня 2025 11:36
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Китай оголосив про збільшення оборонного бюджету Фото: Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Китай збільшить оборонний бюджет на 7,2% у 2024 році, продовжуючи розбудову сучасної армії. Це спрямовано на посилення територіальних претензій та протидію впливу США в Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

ЗА даними ЗМІ, військові витрати Китаю залишаються другими за величиною у світі після США, а Пекін вже має найбільший у світі військово-морський флот. Наразі оборонний бюджет складає близько 245 мільярдів доларів, а про його збільшення було оголошено на щорічному засіданні законодавчого органу Китаю.

Зазначається, що збільшення оборонного бюджету на 7,2% відповідає показнику минулого року. Однак цей відсоток є нижчим, порівняно з двозначними відсотковими приростами попередніх років, це відображає загальне уповільнення економіки Китаю.

Китай звинувачують у військовій допомозі Росії

У липні минулого року колишній держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Китай у тому, що він є основним постачальником зброї Росії. Зокрема, США стурбував той факт, що Китай та Росія знайшли новий спосіб співпраці.

Згодом стало відомо, що китайські компанії підозрюють у постачанні Росії товарів подвійного призначення - зокрема, про різке збільшення такої торгівлі стало відомо виданню Associated Press у квітні.

Також минулого року Китай скоригував експортний контроль над безпілотниками, призначеними для військового використання.

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